Як уникнути втоми під час війни: три прості поради

В умовах війни треба особливо дбайливо ставитись до свого психологічного стану.

Важко зараз усім, і тим, хто поїхав, і тим, хто залишився. Телеграм-канал "Психологічна підтримка" розповідає, як уникнути втоми та почуватися краще. Своїми порадами ділиться психологиня Світлана Ройз.

Атрибут-згадка про мирний день

Перше, що нам потрібно для того, аби не "вигоріти" — це згадка про мирний час, пісні, квіти, усе, що поєднує нас зі світом. Це все профілактика вигорання.

"Переживання стресу має різні етапи. У нас був етап активізації, адаптації, у стані гострого стресу ми не помічаємо втоми. Усі резерви націлені на виживання. У такому стані ми не відчуваємо, що нам потрібно в туалет, спати або їсти. І самі тоді ми виснажуємось. І треба не допустити до цього, оскільки це впливатиме на психіку та на те, чи зможемо ми у такому стані надати допомогу іншим" - радить Ройз.

Інформаційний детокс

Фахівець рекомендує не перенасичувати себе негативними новинами та не репостити кадри подій, на які неможливо дивитись без почуттів.

"Потрібно відволікатися на позитивні моменти: при можливості, підтримувати контакти зі старими друзями та знайомими, та не забувати про ті речі, які можуть підняти настрій та рівень гумору", - рекомендує психологиня.

Культивувати мрії про майбутнє

Життя обов’язково продовжиться, а ми маємо задуматись, чим ми будемо займатись у першу чергу, коли закінчиться війна. У нас мають бути сили, щоб відбудувати Україну.

Читайте також: