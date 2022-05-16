Як відповідати дітям на складні запитання: поради психологині

Під час війни важко всім, а дітям зокрема. Вони ставлять дуже багато запитань і дорослі мають на них давати відповіді.

Ніхто наразі не знає, коли закінчиться війна. Дитяча та підліткова психологиня Олександра Чиркова та телеграм-канал "Психологічна підтримка" розповіли, як можна відповідати дітям на складні запитання.

Коли закінчиться війна?

Варіант відповіді:

Війна безумовно закінчиться. Поки що складно сказати, коли саме. Зараз наша величезна сильна армія трощить ворога та перемагає його. Дуже важливо вигнати його повністю за кордони нашої країни, нам потрібна повна перемога.

Спеціальні групи оборони територій (тероборона) охороняють кожен район, щоб був порядок і щоб вороги не змогли проникнути непоміченими.

Волонтерів дуже багато, усі працюють на перемогу. Весь світ підтримує нас, посилає нам гарну потужну зброю, ліки, продукти.

Крім того, багато компаній закрилися і не працюють у Росії, щоб вплинути на її громадян.

Наше завдання в цей час — вижити та зберегти любов у серці та розум у голові. Ми всі будемо дуже потрібні відразу після перемоги, а наразі ми потрібні одне одному. Це те, на що ми можемо вплинути своїми власними маленькими кроками.

Маленькі кроки для кожного

Піклуватися про гарний фізичний стан та самопочуття:

повноцінно харчуватися;

дихати свіжим повітрям;

за можливості рухатися;

не мовчати, якщо щось болить, повідомляти дорослим про це, не терпіти до останнього — це важливо;

пити воду;

обіймати та обійматися.

Піклуватися про стан душі

спілкуватися, жартувати;

радіти маленьким речам у житті та нашим перемогам;

сміятися, якщо смішно;

плакати, коли гірко.

Так працює наша психіка — їй потрібні і сміх, і сльози, і обійми для здоров’я. Не соромтеся показувати одне одному меми, розказувати смішні історії, ділитися тим, про що сумуєте. Це і є те, що робить нас людьми, і цього в нас нікому не відібрати.

Із зовнішнім ворогом — армією Росії — ведуть боротьбу наші воїни. Із внутрішнім ворогом — безсиллям, безпорадністю, горем — ми можемо боротися, спілкуючись та підтримуючи одне одного.

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