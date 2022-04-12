Як вигулювати собаку під час війни: правила безпеки

Необхідно дотримуватися певних правил, щоб убезпечити себе і тварину.

Порадами, як правильно вводити собак на вулицю, поділилася організація UAnimals.

Із початком повномасштабної війни в Україні навіть проста прогулянка із твариною може нести загрозу для життя. Ми зібрали ряд корисних порад, якими просимо максимально поділитись із друзями.

Ходіть знайомими та перевіреними шляхами. По можливості, обирайте асфальтовані дороги в парках, де дозволено бути відвідувачам, або ті місця, де добре видно шлях. Категорично не можна наразі прогулюватись пляжами.

Уникайте прогулянок лісами та посадками, полями, тощо. В таких місцях велика вірогідність наштовхнутись на міни, які можуть бути приховані листям, хмизом тощо.

Будьте уважними до того, що ваш улюбленець обнюхує чи підбирає з землі. Вибухові пристрої можуть бути замаскованими під повсякденні предмети. Уникайте контакту з іграшками, мобільними телефонами, пакунками та іншими речами, якщо бачите їх на вулиці. В разі виявлення підозрілого предмету варто звернутися в поліцію.

Уникайте контакту з речами дивної форми. Наприклад, протипіхотні міни-метелики мають незвичну форму, часто привабливий колір та виготовлені з пластику, тому можуть привернути увагу вашого собаки. Ні в якому разі не дозволяйте йому наближатися до них та негайно повідомте про таку знахідку в правоохоронні органи. Таким чином ви можете врятувати життя тому, хто може не помітити небезпеки.

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