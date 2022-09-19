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Як вона це зробила: принцеса Беатріс на похороні королеви продемонструвала дивну позу

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Як вона це зробила: принцеса Беатріс на похороні королеви продемонструвала дивну позу

Фото: Getty Images

Сьогодні королівська родина та весь світ прощаються з королевою Єлизаветою II.

На похороні королеви зібралася вся її родина. Принци Вільям і Гаррі забули про свої розбіжності і разом йшли за труною своєї бабусі.

Принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці / © Getty Images
Принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці / Фото: Getty Images

У траурній процесії брали участь також улюблені онуки королеви — принцеси Євгенія та Беатріс. На церемонію було запрошено і їхню матір — Сару Фергюсон.

На урочистій службі у Вестмінстерському абатстві принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці сиділи поруч з герцогинею Сассекською та принцем Гаррі у другому ряду, одразу за королевою Каміллою та королем Чарльзом III.

Принцеса Євгенія та принцеса Беатріс / © Getty Images
Принцеса Євгенія та принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

На вулиці в очікуванні початку служби фотографам вдалося зняти принцесу Беатріс у досить дивній позі. Її ноги були неприродно вивернуті, схоже, що принцеса стоїть біля балетного верстата. Можливо, Беатріс колись серйозно займалася балетом.

Сара Фергюсон, принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці / © Getty Images
Сара Фергюсон, принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці / Фото: Getty Images

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