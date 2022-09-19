Як вона це зробила: принцеса Беатріс на похороні королеви продемонструвала дивну позу

Сьогодні королівська родина та весь світ прощаються з королевою Єлизаветою II.
На похороні королеви зібралася вся її родина. Принци Вільям і Гаррі забули про свої розбіжності і разом йшли за труною своєї бабусі.
У траурній процесії брали участь також улюблені онуки королеви — принцеси Євгенія та Беатріс. На церемонію було запрошено і їхню матір — Сару Фергюсон.
На урочистій службі у Вестмінстерському абатстві принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці сиділи поруч з герцогинею Сассекською та принцем Гаррі у другому ряду, одразу за королевою Каміллою та королем Чарльзом III.
На вулиці в очікуванні початку служби фотографам вдалося зняти принцесу Беатріс у досить дивній позі. Її ноги були неприродно вивернуті, схоже, що принцеса стоїть біля балетного верстата. Можливо, Беатріс колись серйозно займалася балетом.
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