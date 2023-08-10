Як вона схудла: розкрито секрет стрункості принцеси Беатріс

Не секрет, що раніше принцеса Йоркська Беатріс не могла похизуватися такою стрункою талією, як зараз. На думку експертів з краси, принцеса посто почала дотримуватися здорового харчування і завдяки цьому скинула зайву вагу.

Нещодавно Беатріс виповнилося 35 років. Вона мама майже дворічної доньки Сієнни і щаслива дружина Едоардо Мапеллі-Моцці. А її внутрішній стан відображається на зовнішньому вигляді. Крім того, принцеса Йоркська взялася за свій раціон і дещо змінила.

Принцеса Беатріс з чоловіком Едо / Фото: Associated Press

Експертка з харчування Філіпа Куіглі, професійна тренерка зі здоров'я та благополуччя, ексклюзивно розповіла express про здорове харчування королівської особи.

"Беатріс пішла шляхом до більш здорового способу життя, який був не просто швидкоплинним моментом, а тим, який вибирають на все життя. Підхід Беатріс до харчування розвинувся разом з її загальною прихильністю до здорового способу життя. Вона не стала захоплюватися екстремальними дієтами, а дотримувалася збалансованої стратегії харчування. До її раціону входять продукти з високим вмістом клітковини, як-от авокадо, ягоди та броколі. Це історія не лише про скорочення калорій, але й забезпечення ситості, стримування полуденних нападів голоду і підтримання загальної поживної дієти. Ще один момент, який я особисто підтримую – це включення корисних білків, як-от нежирне м'ясо, яйця й молочні продукти. Білки, як ми знаємо, відіграють ключову роль у підвищенні метаболізму і стримуванні апетиту. Пам'ятайте, що йдеться не про те, щоб їсти менше, а про правильне харчування", – розповідає експертка.

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Також принцеса почала пити більше води. Значно більше, ніж раніше. Вода допомагає підтримувати гідратацію, що необхідно майже кожної функції, яку виконує ваше тіло. По-друге, вода може допомогти травленню, готуючи шлунок до їжі.

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Також дуже ймовірно, що у принцеси побільшало фізичної активності, зокрема, вона займається бігом. А ще Беатріс навчилася контролювати розмір порцій. Підсумувавши все зазначене вище, можна дійти висновку, що поєднання збалансованої, поживної дієти з регулярними фізичними вправами зіграло значну роль – і Беатріс досягла відмінних результатів.

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