Як впоратися з почуттям провини під час війни

Як впоратися з почуттям провини під час війни

Психологічна підтримка кожної людини в цей тяжкий період вкрай необхідна.

Багато хто сьогодні може зіткнутися з почуттям провини та безпорадності, коли одні стоять, щитом захищаючи українську землю, хтось не робить цього або не може з якихось своїх причин.

Телеграм-канал "Психологічна підтримка" опублікував поради, як впоратися з цим почуттям провини, яке не є продуктивним і його потрібно позбутися якнайшвидше.

Багато українців зараз почуваються винними — дорікають собі, що перебувають у більшій безпеці, ніж інші. Не можуть вибачити собі, що не тримають зброю в руках, не патрулюють вулиці тощо. Всі ці переживання паралізують, приковують до стрічок новин, занурюють у потік самодокорів і заважають діяти, бути ефективними.

Що робити?

Бути живим, бути в безпеці, бути далеко від місця подій, дбати про безпеку своїх дітей – нормально.

Боятися, рятуватися, панікувати та тікати – наші природні реакції на небезпеку, пов'язані з інстинктом виживання. Вони спрацьовують першими. Це нормально.

Якщо зараз ви в безпеці та відчуваєте гостре почуття провини – скористайтеся такими порадами.

1. Впевніться, що ви і люди, що перебувають поруч із вами і залежать від вас, дійсно у безпеці. Про них є кому подбати і забезпечити базові потреби: сон, їжа, гігієна, базова медицина.

2. Включайтесь в активну діяльність у будь-якій сфері, яка вам доступна. Навіть маленькі справи можуть зіграти вирішальну роль.

3. Придумайте спосіб, яким чином можете надавати підтримку нашим захисникам, біженцям і всім, хто її потребує.

4. Приєднуйтесь до спільнот, які вже щось роблять. Не залишайтеся наодинці, вмикайтеся в робочі процеси та ініціативи.

5. Складіть план: що саме і як ви можете зробити. Дійте за планом.

Дійте і не звинувачуйте себе!

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