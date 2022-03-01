Як впоратися зі стресом під час війни: поради психологині

Як впоратися зі стресом під час війни: поради психологині

У воєнний час вкрай складно залишатися спокійним, але панікувати не можна, навпаки, потрібно навчитися, як впоратися зі стресовою ситуацією.

Психологиня Марина Іванова дала кілька порад, як впоратися зі стресом під час війни. Ці прості поради, можливо, допоможуть вам бути трохи спокійнішими і навчитися справлятися зі своїми емоціями, які в цей момент переповнюють.

Ми живемо у сховищах, у постійному стресі такої інтенсивності, який неможливо послабити.

У звичайний час, щоб змінювати своє життя, ми намагаємося звертатися до процесу усвідомлення ситуації, але сьогодні, коли ми ночуємо в підвалі, біжимо до себе додому із закінченням комендантської години, а потім повертаємося назад, така стратегія швидше згубна.

Мозок хоче захиститися і ці механізми захисту непогано підтримувати, але не пірнати в них.

Таким чином:

Замість картинок вибухів із новин краще візуалізувати собі, як буде після того, як усе закінчиться.

Не хвилюватись про те, на що не можна вплинути.

Робити все, на що можна вплинути: мити голову, ходити в душ, пити чай і багато води, намагатися їсти, навіть якщо не хочеться, потроху робити щось зі звичного життя.

Також, по можливості, забезпечити собі безпеку: в укритті чи в квартирі створити максимально можливий затишок, хоч я й розумію, що це в теперішній ситуації здається марним і безглуздим.

Стрес часто осідає затискачами в тілі, ми можемо цього не усвідомлювати, але відчувати, що нас б'є тремтіння, не можемо розслабитися і заснути. З цим можна впоратися, прийнявши гарячий душ, а ще краще – співати чи голосно говорити (вчора вночі у підвалі ми так знімали стрес), не стримувати емоцій, виливати все, що всередині.

Якщо хочеться плакати – треба плакати, якщо хочеться кричати – треба кричати, якщо хочеться рухатися – може допомогти спорт. Так тіло вихлюпне накопичене напруження і вам вдасться поспати.

Я добре розумію, про що говорю. Тому що це якраз те, як я справляюся зі своїм стресовим станом, перебуваючи в Києві.

І звичайно, якщо потрібно, я підтримаю в директі нужденних! Пишіть!

Слава Україні!".

Блог Марини Іванової

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