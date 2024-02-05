Як їй це вдалося: фотограф розповів, як принцеса Кейт вислизнула від репортерів у день виписки

Принцеса Уельська покинула лондонську клініку того ж дня, що й король Чарльз, але пресі не вдалося зробити жодного кадру. Як же так вийшло?

Візит Кейт Міддлтон до лондонської лікарні був із самого початку оповитий таємницею. Кенсінгтонський палац не розповів про діагноз принцеси, фотографи не змогли зробити кадри з виписки, а за час майже 14-денного перебування принцеси Уельської в госпіталі лише один раз заскочили принца Вільяма, який приїжджав її відвідати.

Королівський фотограф Джеймс Ватлінг, який того ж дня був у лондонській клініці, щоб зазнімкувати виписку короля Чарльза, поділився своїми думками у новому випуску подкасту A Right Royal.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Ходять чутки, як чув Джеймс, що Кейт, можливо, вислизнула непоміченою разом зі своєю особистою помічницею Наталкою Арчер, яка була єдиним членом команди Кейт, якого сфотографували у день виписки, повідомляє Hello!

36-річна жінка, яка пропрацювала у принцеси більше 10 років, була сфотографована за кермом автомобіля, коли вона перевозила кілька квітів, рослин і подарункових пакетів, можливо, назад до котеджу Аделаїда.

Джеймс має свою теорію про те, як Кейт могла "поїхати без проблем". Він каже: "Все, що їм дійсно потрібно було зробити, це посадити принцесу Уельську в машину, в якій не можна було впізнати королівську машину. Гаррі та Меган раніше користувалися пасажирськими перевезеннями без розпізнавальних знаків — щось подібне було б зручним".

Король Чарльз III нагадаємо, цього ж дня з'явився перед камерами репортерів разом зі своєю дружиною королевою Каміллою.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

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