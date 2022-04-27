Як з літер Ж,О,П,А скласти слово "щастя": у Росії з назв брендів, що пішли, зробили гасло «ZAMESTIM»

Як з літер Ж,О,П,А скласти слово "щастя": у Росії з назв брендів, що пішли, зробили гасло «ZAMESTIM»

Судячи з бравурних репортажів російської преси, санкції місцевим жителям лише на користь. Міцьніють просто з кожним днем.

Росіяни, схоже, дуже раді, що їх не будуть відволікати від виховання в собі стійкості та патріотичного духу різні заморські зручності та спокуси. Туалетний папір, модний одяг, меблі та автомобілі не потрібні росіянам. Точніше, потрібні, але виключно вітчизняного виробництва. Раніше терпіли, мучилися, але скільки можна, настав час переходити на все своє.

Голос народу зазвучав сьогодні у Санкт-Петербурзі. Як повідомляє російська преса, на Малій Конюшенній вулиці з'явився великий кольоровий напис «ZAMESTIM», складений з літер логотипів компаній, що залишили Росію після початку широкомасштабного вторгнення в Україну.

Для інсталяції було використано логотипи брендів Zara, adidas, Mc'Donalds, Epson, Skoda, TotalEnergies, IKEA та Milky Way. Автор конструкції не відомий.

Кажуть, акція не була погоджена із міською владою. Бунтують, мабуть, росіяни.

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