Як заснути, якщо постійна тривога: поради психологині

В умовах постійної тривоги та небезпеки для життя дуже важливо бути в змозі ухвалювати рішення та мислити критично. Для цього життєво необхідно спати.

Сон – це основна потреба людини. Хоча б кілька годин на добу, але сон має бути навіть під час війни. Телеграм-канал "Психологічна підтримка" та психологиня Вікторія Горбунова діляться порадами, як хоч трохи поспати.

Приготуйте місце для сну. У найбезпечнішому доступному укритті.

Теплі речі. Спальні мішки, ковдри, теплий одяг. Дітям також важливо мати поруч іграшки, не забороняйте їм.

Максимальна звукоізоляція. Використовуйте беруші, можна обмотати голову шарфом, одягнути шапку, зробити поглиблення з одягу та ковдр.

Обіймайтеся. Це допоможе зігрітися, трохи зменшить тривогу, вирівняє серцебиття. Дітей гладьте по спині, голові, притискайте до себе, захитуйте, співайте колискові.

Обмежте новини. Виберіть два-три джерела, з яких ви отримуєте новини, та перевіряйте інформацію у фіксовані періоди часу.

Використовуйте всі можливі інтервали часу для сну. Намагайтеся заснути не лише вночі, а й у будь-які доступні періоди часу вдень.

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