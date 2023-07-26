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Як завжди, ефектна: 70-річна Бріжит Макрон у сукні блиснула стрункими колінами на зустрічі з Джилл Байден

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Як завжди, ефектна: 70-річна Бріжит Макрон у сукні блиснула стрункими колінами на зустрічі з Джилл Байден

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Перша леді Франції продемонструвала аутфіт у вбранні з морською тематикою.

Бріжит Макрон зустрілася вчора, 25 липня, зі своєю американською колегою Джилл Байден, яка прибула до Франції, щоб взяти участь у церемонії підняття прапора США в Парижі. Це означає офіційне повернення Вашингтона до складу ЮНЕСКО після 5-річної перерви. Разом із Джилл на зустрічі була її донька Ешлі Байден.

Джилл Байден, Бріжит Макрон і Ешлі Байден / © Associated Press
Джилл Байден, Бріжит Макрон і Ешлі Байден / Фото: Associated Press

Перша леді Франції обрала стильну білу сукню до колін із темно-синіми вставками, прикрашеними золотими якорями. У такій довжині вона продемонструвала свої стрункі коліна.

Бріжит Макрон / © Associated Press
Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Вбрання Бріжит скомбінувала з темно-синіми шкіряними туфлями на шпильках.

Бріжит Макрон / © Associated Press
Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Макрон зробила улюблене укладання з прикореневим об'ємом і макіяж смокі-айс. На руках у неї був широкий золотий браслет, годинник і каблучка з камінням.

Бріжит Макрон / © Associated Press
Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Байден була одягнена у червоний костюм Schiaparelli, який складався зі спідниці за коліна і приталеного жакета із коміром-стійкою й екстравагантними золотими ґудзиками, та у чорні слінгбеки Dior. 

Бріжит Макрон / © Associated Press
Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Разом перші леді своїми луками символізували прапори Франції і США - червоний, білий і синій.

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Дата публікації
Перегляди
823
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