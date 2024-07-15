Як завжди, ефектна: 71-річна Бріжит Макрон короткою сукнею підкреслила стрункі ноги

Перша леді Франції любить носити короткі вбрання.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон днями взяли участь у параді до Дня взяття Бастилії, який відбувся у Парижі.
Для такої події перша леді обрала ефектний аутфіт. На ній була коротка сукня кольору слонової кістки з рукавами три чверті, яка чудово підкреслила її стрункі ноги. Зверху Макрон одягла жакет такого самого кольору, який потім зняла.
Свій образ Бріжит доповнила замшевими туфлями в тон вбрання на високих шпильках. Вона зробила укладання з прикореневим об'ємом, макіяж із акцентом на пишних віях і одягла на обличчя стильні окуляри із золотою фурнітурою. На руках у неї був золотий браслет із перлами, годинник із шкіряним бежевим ремінцем та каблучки.
Еммануель Макрон був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку, чорну краватку і туфлі.
Нагадаємо, Бріжит Макрон на високих підборах і з сумкою Dior постала на похороні ікони французького шансону.
Читайте також:
- У жакеті з деніму і на високих підборах: стильна Бріжит Макрон на виборчій дільниці
- У вбранні кольору індиго і з золотим ланцюжком: Бріжит Макрон на зустрічі із Зеленськими
- Незручний момент: Бріжит Макрон хотіла взяти королеву Каміллу за руку, але щось пішло не так