Як завжди, ефектна: Бріжит Макрон у білій мініспідниці продемонструвала стрункі ноги

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон приймали у себе в гостях в Єлисейському палаці президента Анголи Жуана Лоренсу і його дружину Ану Діас Лоренсу.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Перша леді Франції мала ефектний вигляд у всьому білому. На ній було елегантне пальто, светр із високою горловиною і мініспідниця, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Аутфіт Бріжит доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями, об'ємною перукою, макіяжем смокі-айс, сережками-кільцями і масивною каблучкою з камінням.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Еммануель був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку, чорну краватку, які він скомбінував із чорними туфлями.

Нагадаємо, Бріжит Макрон постала на заході з чоловіком в образі total black. На ній було елегантне двобортне пальто, водолазка та шкіряні рукавички.

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