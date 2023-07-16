Як завжди ефектна і молода: 50-річна перша леді Південної Кореї у банановій сукні приїхала до Варшави

Кожна поява Кім Кеон Хі на публіці викликає справжнє захоплення її красою і молодістю.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль і його дружина Кім Кеон Хі днями відвідали з робочим візитом Варшаву. Вони зустрілися з президентським подружжям Польщі Анджеєм Дудою і Агатою Корнгаузер-Дудою.

Кім Кеон Хі та Агата Корнгаузер-Дуда / Фото: Associated Press

Де б Кім не з'являлася, завжди обговорюють її приголомшливо молодий вигляд. Адже у свої 50 вона має вигляд щонайбільше на 30. Нинішній її вихід – цьому підтвердження.

У столиці Польщі Кеон Хі продемонструвала ефектний образ у яскравому вбранні. На першій леді була сукня міді бананового кольору з довгими рукавами і розкльошеною спідницею, яка візуально збільшувала її тендітну фігуру. Взула вона чорні замшеві туфлі на шпильках.

Кім Кеон Хі та Агата Корнгаузер-Дуда / Фото: Associated Press

Кім зробила укладання з боковим проділом і макіяж із чорними стрілками. Шкіра її обличчя, як завжди, має сяйливий і пружний вигляд без зморшок.

Кім Кеон Хі та Агата Корнгаузер-Дуда / Фото: Getty Images

Як аксесуари вона використала білу квітку, яку прикріпила до сукні, лаконічні золоті сережки і браслет із синьо-жовтим камінням.

Нагадаємо, Агата Корнгаузер-Дуда теж обрала яскравий лук. На ній була елегантна приталена рожева сукня цікавого крою – з каскадною баскою на талії і декоративний елементом на одному плечі.

Нагадаємо, Кім Кеон Хі на зустрічі із Зеленськими з'явилася у чорному приталеному жакеті, штанях-палацо і білій сорочці.

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