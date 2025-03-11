Як завжди, елегантна: герцогиня Біргітта в пальті та капелюсі-таблетці з'явилася на службі

Британська герцогиня Біргітта та її чоловік принц Річард відвідали службу до Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві у Лондоні.

78-річна герцогиня Біргітта прибула на службу в темному пальті, до коміра якого приколола дві брошки з камінням і одягла капелюх-таблетку, прикрашену синім пір'ям. Герцогиня зробила лаконічне укладання та макіяж, одягла сережки-висячки з перлами та перлинне кольє на шию.

Її чоловік принц Річард був у сірому класичному костюмі, білій сорочці та краватці у принт.

Принц Річард і Біргітта, герцог та герцогиня Глостерські / Фото: Associated Press

Герцог Глостерський – двоюрідний брат покійної королеви Єлизавети II. З Біргіттою вони одружилися 1972 року. Пара познайомилася в Кембриджі, коли вона приїхала до Великої Британії попрацювати, а виросла Біргітта в Данії.

Королева Камілла та король Чарльз III на службі у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

Герцогиня Біргітта часто відвідує різні прийоми з королівською сім'єю, а її образи захоплюють публіку.

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