Як завжди, елегантна: герцогиня Біргітта в пальті та капелюсі-таблетці з'явилася на службі

Британська герцогиня Біргітта та її чоловік принц Річард відвідали службу до Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві у Лондоні.
78-річна герцогиня Біргітта прибула на службу в темному пальті, до коміра якого приколола дві брошки з камінням і одягла капелюх-таблетку, прикрашену синім пір'ям. Герцогиня зробила лаконічне укладання та макіяж, одягла сережки-висячки з перлами та перлинне кольє на шию.
Її чоловік принц Річард був у сірому класичному костюмі, білій сорочці та краватці у принт.
Герцог Глостерський – двоюрідний брат покійної королеви Єлизавети II. З Біргіттою вони одружилися 1972 року. Пара познайомилася в Кембриджі, коли вона приїхала до Великої Британії попрацювати, а виросла Біргітта в Данії.
Герцогиня Біргітта часто відвідує різні прийоми з королівською сім'єю, а її образи захоплюють публіку.
Читайте також: