Як завжди, елегантна: королева Ранія зустрілася з першою леді Єгипту

Її Величність відвідала Каїр. На зустріч Ранія прибула у синій блузці та вовняній спідниці довжини нижче колін, підібравши до аутфіту сині туфлі-човники на підборах та синю сумку на короткій ручці. Волосся королеви було розпущене і укладене локонами, на обличчі був денний макіяж і вона, як завжди, мала дуже стильний вигляд.

Перша леді Єгипту була в чорному пальті із золотими ґудзиками та штанях, взула туфлі на підборах, а в руках тримала клатч. Вона також була в головному уборі, з насиченим макіяжем очей та з сережками-кільцями у вухах.

В Instagram королева Ранія подякувала пані Ентіссар за прийом та гостинність.

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