Як завжди, гарна: Бріжит Макрон у короткій сукні продемонструвала стрункі ноги

Перша леді Франції одягла вбрання з цікавими металевими деталями на плечах.
У межах свого офіційного візиту до Нідерландів президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали виставку Вермеєра у Державному музеї в Амстердамі. Компанію їм склали король Нідерландів Віллем-Олександр і королева Максима.
Перша леді обрала для свого виходу образ total black. На ній була чорна сукня до колін прямого силуету і з блискавкою ззаду, яка була прикрашена на плечах металевими деталями.
У вбранні довжини міні Бріжит продемонструвала стрункі ноги.
Взута вона була у чорні туфлі на шпильках і з гострими носками кольору металік. Лук дружина президента доповнила чорною сумкою із золотистою фурнітурою.
Волосся Макрон зібрала в елегантну зачіску, у макіяжі зробила акцент на очах і прикрасила руку каблучкою із масивним діамантом.
Нагадаємо, вчора, 13 квітня, Бріжит Макрон виповнилося 70 років. Ми зібрали добірку її ефектних образів.
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