Як завжди, гарна: Джилл Байден з'явилася на заході в елегантному пальті кольору бургунді

Перша леді США має чудове почуття стилю.
Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден взяли участь у заході з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. На заході у Вашингтоні були присутні ті, хто пережив СНІД, і їхні родини.
Президентське подружжя виступило з промовою і оглянули ковдри пам’яті жертвам СНІДу, які були розкинуті на Південній галявині біля Білого дому.
Там перша леді з'явилася в елегантному пальті трендового кольору бургнуді, чорному вбранні, чорному шарфі і чорних рукавичках. Взута вона була у чорних замшевих чоботах на підборах.
Джилл зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, а вуха вона прикрасила золотими сережками.
Джо Байден був одягнений у чорне класичне пальто, чорний костюм, білу сорочку і червону краватку.
Нагадаємо, раніше папараці заскочили Джилл Байден під час шопінгу.
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