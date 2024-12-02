Як завжди, гарна: Джилл Байден з'явилася на заході в елегантному пальті кольору бургунді

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден взяли участь у заході з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. На заході у Вашингтоні були присутні ті, хто пережив СНІД, і їхні родини.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Президентське подружжя виступило з промовою і оглянули ковдри пам’яті жертвам СНІДу, які були розкинуті на Південній галявині біля Білого дому.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Там перша леді з'явилася в елегантному пальті трендового кольору бургнуді, чорному вбранні, чорному шарфі і чорних рукавичках. Взута вона була у чорних замшевих чоботах на підборах.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Джилл зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, а вуха вона прикрасила золотими сережками.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Джо Байден був одягнений у чорне класичне пальто, чорний костюм, білу сорочку і червону краватку.

Нагадаємо, раніше папараці заскочили Джилл Байден під час шопінгу.

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