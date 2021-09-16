Як завжди, промениста: королева Максима в новому образі приїхала на зустріч

Як завжди, промениста: королева Максима в новому образі приїхала на зустріч

Королева Нідерландів Максима, як завжди, в піднесеному настрої приїхала на черговий захід.

Вчора, 15 вересня, Її Величність відкривала Будинок культури і управління Мідден-Гронінген в Гогезанде, Нідерланди. У будинку розташований офіційний офіс мера, місцевий театр і бібліотека.

Дружина короля Нідерландів приїхала на захід в сукні кавового кольору з блакитною вишивкою від Zeus + Dione з контрастною декоративною строчкою і плетеним поясом.

Королева Максима / Getty Images

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Вбрання Максима доповнила крислатим капелюхом, рукавичками в тон і мініатюрним клатчем. Королева, як ми знаємо, дуже любить різні прикраси, і цього разу вона одягла досить великі сережки-підвіски і золотий браслет на зап'ястя. Взула туфлі-човники із замші на підборах і в макіяжі акцентувала увагу на очах.

Королева Максима / Getty Images

Днем раніше ми бачили образ Її Величності в зеленій сукні-плісе з флористичним принтом, шкіряних туфлях-човниках на підборах кольору марсала і крислатому капелюсі, підібраному під відтінки взуття та клатча королеви. Осінній сезон Її Величність почала в яскравих образах.

Королева Максима і король Віллем-Олександр / Getty Images

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