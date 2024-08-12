Як завжди, стильна: Бріжит Макрон у білому жакеті і на шпильках з'явилася на закритті Олімпійських ігор

Перша леді Франції в образі у класичних кольорах прийшла на церемонію.

Перша леді Франції Бріжит Макрон разом із чоловіком Еммануелем Макроном взяли участь у церемонії закриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі.

Там вона з'явилася у стильному аутфіті. На Бріжит були чорні прямі вкорочені штани і приталений білий двобортний жакет із чорним коміром і чорними ґудзиками. Вбрання вона доповнила чорними шкіряними туфлями з металевими гострими носками і на високих шпильках, а також чорною стьобаною сумочкою.

Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Дружина президента зробила улюблене укладання з прикореневим об'ємом, макіяж смокі айс, на шиї у неї було делікатне намисто, а на пальцях – каблучки з камінням.

Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, а на церемонії відкриття Олімпійських ігор Бріжит Макрон постала у сукні-пальті кольору вівсянки від Louis Vuitton А-силуету і з ґудзиками з логотипом бренду. Вбрання вона скомбінувала з туфлями з кремовими туфлями-човниками.

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