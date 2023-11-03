Як завжди, в Chanel: Шарлотта Казірагі приїхала отримувати нагороду в м'ятій сукні

37-річна племінниця князя Монако Альбера II з'явилася на світському заході у Севільї.
Шарлотта Казірагі одягла сукню від Chanel з осінньо-зимової колекції 2023 із квітковою аплікацією на грудях і вирушила отримувати нагороду "Людина року 2023" за версією Vanity Fair у Королівському Алькасарі в Севільї.
Свій вечірній аутфіт дівчина доповнила чорними лаконічними туфлями на підборах, яскраво-рожевою помадою на губах, акуратним макіяжем очей та скромною зачіскою. У Шарлотти був манікюр у сірому відтінку, а на пальці виблискувало кілька різноманітних каблучок.
Казіраги не зраджує собі і незмінно з'являється на світських раутах у вбранні французької марки, як амбасадорка бренду. Але це вбрання спереду виглядає пом'ятим.
Минулого разу на сімейному заході Шарлотта була у сукні-сорочці зі строкатим принтом теж від Chanel.
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