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Як завжди, яскрава і з усмішкою: королева Нідерландів Максима з'явилася у вбранні від Вікторії Бекхем

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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Час на прочитання
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Як завжди, яскрава і з усмішкою: королева Нідерландів Максима з'явилася у вбранні від Вікторії Бекхем

Королева Максима та міністр фінансів Нідерландів Зігрід Кааг / Фото: Getty Images

Вона обожнює яскраве вбрання та ідеально підібрані аксесуари.

У понеділок, 27 березня, королева Нідерландів Максима офіційно відкрила 12-й Тиждень грошей у місті Утрехті. Королева є почесною очільницею платформи Money Wise. У рамках цього заходу цілий тиждень працівники фінансового сектору прочитають тисячі лекцій у початкових та професійних навчальних закладах про фінансову грамотність.

Тема тижня цього року — Bedwing de bling. Організатори заходу заявляють, що у такий спосіб намагаються надихнути молодих людей дізнатися більше про гроші, засоби до існування та підприємництво.

"Під час 12-го Тижня грошей ми хочемо навчити молодих людей і студентів розумно поводитися з грошима, бачити крізь спокуси і мріяти, не потрапляючи в біду. Тому що багатство вабить і сяє. "Блиск" усюди, і іноді перед ним важко встояти", – йдеться на сайті заходу.

Для своєї появи на публіці королева Максима обрала традиційно яскраве вбрання і цього разу це була сукня від бренду Вікторії Бекхем (Victoria Beckham), яку вона доповнила туфлями-човниками від Gianvito Rossi та коричневим тренчем.

Королева Максима та міністр фінансів Нідерландів Зігрід Кааг / © Getty Images
Королева Максима та міністр фінансів Нідерландів Зігрід Кааг / Фото: Getty Images

Трохи гламуру в образ королеви додали сережки з фіолетовим камінням від знаменитого бренду JAR.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
581
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