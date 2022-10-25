Як жила принцеса Маргарет: з чого починався ранок сестри королеви Єлизавети II

Спосіб життя членів британської королівської родини часто показують у фільмах та серіалах. Взяти хоча б серіал "Корона", на вихід п'ятого сезону якого всі чекають з нетерпінням.

Нещодавно в пресу потрапила цікава інформація про сестру королеви Єлизавети II – принцесу Маргарет.

Принцеса Маргарет та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Уривок із книжки Крейга Брауна "Мем Дарлінг: 99 поглядів на принцесу Маргарет" нещодавно став вірусним у твітері, коли фанат королівської родини поділився розділом біографії, присвяченим ранковому розпорядку покійної принцеси, пише express.

У ньому повідомлялося, що принцеса перебувала в ліжку до пізнього ранку, а коли прокидалася, починала день із переглядів ранкових газет і багато курила. Її сніданок починався приблизно об 11-й ранку, після фрейліна готувала для Маргарет ванну, а далі принцеса ще годину проводила за туалетним столиком, де їй робили макіяж і зачіску, перш ніж вона одягала чистий одяг і виходила зі своєї кімнати.

Принцеса Маргарет / Фото: Associated Press

До 12:30 принцеса спускалася донизу, щоб випити горілки. А потім проводила час за обідом разом із королевою-матір'ю. За обідом королівські особи пили вино. Також на столі завжди були свіжі фрукти та сири.

А ось у королеви Єлизавети II день починався зовсім інакше. Її ранок починався о 7.30, вона пила чай з печивом у ліжку, далі приймала заспокійливу ванну і таким чином починала свій день.

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