Як жили, вбивали та помирали 20 найкривавіших диктаторів нового часу

Сьогодні, коли весь світ чекає, коли нарешті прийде кінець влади (добре б і життя) останніх диктаторів Європейського континенту, пропонуємо згадати життя і злочини їхніх попередників.

Диктатура – ​​це завжди абсолютне зло. Необмежена влада породжує вседозволеність. Рано чи пізно на руках будь-якого диктатора з'являється кров. Іноді він може збожеволіти настільки, що йому нічого не варто втопити в крові десятки мільйонів людей.

Енвер-паша / Getty Images

Енвер-паша, Туреччина. Енвер був одним із головних організаторів геноциду вірмен, греків та ассирійців в Османській імперії під час Першої світової війни. Число загиблих під час його правління – а це лише 5 років – сягає 2,5 мільйона людей.

У 41 рік загинув у бою.

Кім Ір Сен / Getty Images

Кім Ір Сен, Північна Корея. Генералісимус, композитор, автор шести опер, філософ і архітектор Кім Ір Сен винен у смерті як мінімум 1,6 мільйона людей. Пробув при владі 46 років.

Помер від серцевого нападу у 82 роки.

Пол Пот / Associated Press

Пол Пот, Камбоджа. Правління Пол Пота, яке тривало лише 4 роки, супроводжувалося масовими репресіями та голодом і призвело до загибелі, за різними оцінками, від 1 до 3 млн осіб.

Помер у 54 роки. Причина офіційно невідома, проте є версія, що він помер від серцевої недостатності. Медекспертиза згодом показала, що смерть настала внаслідок отруєння. Також є версія, що він загинув у джунглях від хвороби або наклав на себе руки.

Саддам Хусейн / Associated Press

Саддам Хусейн, Ірак. Існують численні свідчення, що спецслужби під керівництвом Саддама застосовували тортури, а кількість загиблих за 34 роки його правління сягнула 2 мільйонів людей.

У 69 років був страчений через повішення.

Ях'я Хан / Associated Press

Ях'я Хан, Пакистан. При владі був лише два роки, він вважається головним архітектором геноциду в Бангладеш, де за дев'ять місяців армія Пакистану вбила від 300 000 до 3 000 000 людей. Західні пакистанці також створили табори смерті. Було проведено кампанію систематичних зґвалтувань, спрямовану на знеславлення жінок: за даними бангладешських та індійських джерел, жертвами стали від 200 000 до 400 000 бангладешських жінок.

Помер у 63 роки, причина смерті невідома.

Тодзьо Хідекі / Associated Press

Тодзьо Хідекі, Японія. За три роки правління він занапастив 4 мільйони людей. Вважається одним із найвідоміших японських військових злочинців. Тодзіо був причетний до вбивств мирних жителів у регіонах, завойованих Японією, маршів смерті військовополонених та простих людей у ​​таких країнах, як Філіппіни, масових убивств у Китаї, зокрема Нанкінської різанини 1937 року. Також він причетний до створення мережі "жінок для розваг" у всій Східній Азії, особливо в Кореї. Жінки зазнавали насильства з боку військових як секс-рабині.

Під час арешту він зробив невдалу спробу застрелитися: рана виявилася несмертельною. Після лікування був визнаний військовим злочинцем вищої категорії та засуджений до страти, вирок приведений до виконання. На момент смерті Тодзьо Хідекі було 64 роки.

Володимир Ленін / Associated Press

Володимир Ленін, СРСР. Російський комуніст за сім років убив близько 4 мільйонів людей. Вони загинули під час революції, Громадянської війни і від голоду, викликаного його політикою.



Помер у 54 роки від крововиливу в мозок, хоча багато вчених із цією версією і не згодні.

Чан Кайші / Associated Press

Чан Кайші, Китай. При владі був 18 років. Один із найкривавіших епізодів кар'єри диктатора — інцидент 228 (різанина на Тайвані 1947 року). Інцидент знаменував початок періоду переслідувань та репресій: масове насильство з боку влади, придушення будь-якої громадянської активності, численні вбивства політичних супротивників, ув'язнення політичних дисидентів та всіх інакодумців. Військовий стан, запроваджений після інциденту, не скасовувався до 1987 року.

Адольф Гітлер / Associated Press

Адольф Гітлер, Німеччина. Найстрашнішим злочином Гітлера вважається Голокост, у якому загинуло, за деякими підрахунками, до 7 мільйонів євреїв. Однак не варто забувати і про жертви, що загинули під час, розв'язаної, зокрема, і Гітлером, Другої світової війни. При владі диктатор пробув 11 років.

У 56 років наклав на себе руки разом зі своєю дружиною Євою Браун, попередньо умертвивши улюбленого собаку. Вважається, що Гітлер застрелився, попередньо прийнявши отруту.

Йосип Сталін / Associated Press

Йосип Сталін, СРСР. За 12 років при владі Сталін занапастив від 40 до 62 мільйонів людей. Він створив цілу систему таборів смерті, намагався винищити цілі нації, влаштував Голодомор, геноцид, практикував масові розстріли та депортації.

При владі був 12 років (1941-1953).

Помер у 75 років від серцевого нападу.

Мао Цзедун / Associated Press

Мао Цзедун, Китай. При владі провів 34 роки, за цей час було знищено від 45 до 75 мільйонів людей. Внаслідок його політики в Китаї вибухнув наймасштабніший голод у його історії, який тривав п'ять років. Практикував Мао Цзедун і репресії.

У 83 роки помер від серцевого нападу.

Августо Піночет / Associated Press

Аугусто Піночет, Чилі. Залишався при владі 16 років. Широко застосовував репресії, тортури та переслідування. За деякими даними, за час, який він провів при владі, країну залишила десята частину населення — 1 мільйон людей. Загальна кількість громадян країни, які зазнали переслідувань і тортур, перевищила 40 тисяч людей.

Помер у 91 рік від інфаркту.

Мобуту Сесе Секо / Associated Press

Мобуту Сесе Секо, Конго (Заїр). Був при владі 26 років. Любив проводити публічні страти ворогів. Переслідував усе, пов'язане з християнською та європейською культурною традицією. Взяв собі ім'я Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга, що в перекладі означає "воїн, що йде до перемоги, якого ніхто не може зупинити".

Експрезидент утік спочатку до Того, потім до Марокко, де й помер від раку простати у 67 років.

Франсуа Дювальє / Associated Press

Франсуа Дювальє, Гаїті. Загальна кількість політичних убивств за роки правління Дювальє оцінюється у 30 тисяч. За диктатора з'явилася ціла система в'язниць і концтаборів, де перебували запідозрені в нелояльності. Найнебезпечніших ворогів очікувала спеціальна в'язниця під президентським палацом, там була камера тортур, якій позаздрив би і доктор Менгеле.

Помер у 64 роки від діабету та серцевої хвороби.

Франсиско Масіас Нгема / Associated Press

Франсиско Масіас Нгема, Екваторіальна Гвінея. За 10 років правління тирана в країні з населенням лише 300 тисяч людей було вбито майже 50 тисяч, а 120 тисяч втекли за кордон.

У 56 років Нгема був повалений і страчений. Для страти довелося спеціально викликати взвод марокканських солдатів. Разом із п'ятьма сподвижниками Франсіско Масіас Нгема було розстріляно. Населення країни ще довго вірило у присутність та надприродні можливості його духу.

Роберт Мугабе / Associated Press

Роберт Мугабе, Зімбабве. Пробув при владі 30 років. Жорстоко розправився зі своїми політичними супротивниками, влаштувавши репресії, що коштували життя 100 тисяч мирних жителів. Влаштував так званий "чорний переділ", наказав реквізувати землі у білих фермерів та віддати їх чорношкірому населенню.

Помер у 95 від раку.

Муаммар Каддафі / Associated Press

Муаммар Каддафі, Лівія. Спонсор світового тероризму. Був при владі 32 роки. Ідеолог руху "панарабізму", що передбачав створення величезних і могутніх ісламських країн. Багатогранний диктатор не цурався брудних методів, його супротивники масово знищувалися. А лояльні до нього терористичні угруповання підтримувалися на державному рівні.

У 69 років був убитий в результаті самосуду повстанцями, що захопили його в полон.

Ніколае Чаушеску / Associated Press

Ніколае Чаушеску, Румунія. Пробув при владі 15 років. Застосовував репресії щодо інакодумців, зате влаштовував на свою честь грандіозні паради. Любив, коли його називали "генієм Карпат" та "повноводним Дунаєм розуму". Усі ключові посади в комуністичній партії та в держапараті були зайняті його родичами та вірними послідовниками з-поміж найближчих друзів. Його називали "останнім вампіром Трансильванії". Він тримав у страху всю країну.

У 71 рік — після суду — був розстріляний біля стіни солдатської вбиральні разом із дружиною.

Рафаель Трухільйо / Associated Press

Рафаель Трухільйо, Домініканська Республіка. Усі 10 років його правління країни царювала кривава деспотія. Займався винищенням політичних опонентів, знищував їх десятками тисяч. Якось наказав викрасти у Нью-Йорку американського професора, який написав книжку про ситуацію у Домінікані. Його викрали та згодували акулам у відкритому морі.

У 70 років Трухільйо був застрелений у власному автомобілі.

Іді Амін / Associated Press

Іді Амін, Уганда. За 10 років правління жертвами його репресій стали від 300 тисяч до 500 тисяч людей, дві тисячі з яких він убив особисто. Носив подовжений мундир, щоб на ньому містилося більше медалей.

У 78 років помер у вигнанні у Саудівській Аравії.

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