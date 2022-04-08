Як зібратися з думками та повернутися до роботи

Як зібратися з думками та повернутися до роботи

Стан розгубленості виникає, як одна із реакцій на ситуації, коли реальність не відповідає очікуванням.

Неочікувана війна. Чекали швидкої перемоги, а ситуація затягується. Необхідність адаптації на новому місці, у новій країні, незнання мови, правил. Усвідомлення того, що не можемо вплинути на перебіг подій, потрібно чекати невизначений час. Постійно виникає питання "що робити далі?". Кандидатка психологічних наук, психотерапевтка Наталія Портницька у телеграм-каналі "Психологічна підтримка" розповіла, що з цим робити.

Як зібратися з думками та повернутися до роботи?

Починати з рутини — щоденні обов’язки повертають відчуття контролю, дозволяють переключитися.

Мінімізувати дію відволікаючих чинників протягом робочого дня. Поставити телефон в режим тиші, відключити мобільний інтернет, прибрати зі столу сторонні предмети.

Повертатися до роботи поступово, починаючи з кількох годин на день. Добре, якщо вдасться завчасно, наприклад, звечора, спланувати й записати завдання.

Встановити чіткі часові межі робочого дня. Якщо працюєте дистанційно, добре визначитися, о котрій має починатися та до котрої тривати робочий день, о котрій мають бути перерви, скільки вони мають тривати.

Робити триваліші та більш часті перерви. Під час війни основні сили організм витрачає на боротьбу зі стресом, тому працювати у повну силу, як раніше не вийде.

Протягом робочого дня викреслювати виконані завдання — так мозок отримуватиме "допамінове підкріплення" і відчуття досягнутого результату.

Окрім того, повернутися до нормального життя — це дозволяти собі поповнювати власний ресурс.

Відпочивати — під час перерв на роботі та після, у час, коли немає сигналу тривоги, вийти на свіже повітря, або просто розслабитися і посидіти із заплющеними очима, послухати музику.

Доглядати за собою, слідкувати за своєю зовнішністю. Можливо, яскравість й епатаж зараз не на часі, але акуратний вигляд підтримує впевненість.

Спілкуватися з друзями телефоном і через соцмережі, усміхатися. Крім того, дзеркальні нейрони працюють — ваша усмішка може підтримати інших.

Займатися хобі: малювати, вирощувати квіти на підвіконні, читати книжки, медитувати. Це дозволяє відволіктись, повернутись до мирного життя хоч на деякий час, а також бути корисним собі, своїм близьким.

Мати невеличкі задоволення. Наприклад, купувати смаколики у найближчій кав’ярні.

Турбуватися і проводити час з родиною: подивитися фільм, зробити з дитиною уроки, пограти у настільні ігри.

Дати собі відповідь на запитання: "що я отримаю, якщо повернусь до нормального життя?".

Пам’ятати, що вижити у найскладніших умовах допомагає усвідомлення сенсу: заради чого я роблю це.

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