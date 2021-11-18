Як зворушливо: герцогиню Корнуольську сфотографували з немовлям на руках

Герцогиня Корнуольська відвідала кілька заходів під час туру до Йорданії сама без свого чоловіка принца Чарльза.

Днями Каміллу, яка є президентом Фонду жінок світу (WOW), зазнымкували, як вона тримає дівчинку Сару Абу Аміру на руках під час заходу WOW у галереї мистецтв та культури Манара в Аммані.

На герцогині зелена сукня, в якій вона була під час денної екскурсії. На грудях пришпилена брошка фонду WOW, вона тримає немовля на руках і ніжно дивиться на нього.

Герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

Тим часом принц Чарльз вирушив сам до Єгипту, де матиме чотириденну поїздку до регіону. Основні моменти туру включають прийом між Великою Британією та Єгиптом, присвячений зв'язку між двома країнами, який буде організований з видом на піраміди на плато Гіза.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Getty Images

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