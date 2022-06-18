Як зворушливо: Камала Гарріс влаштувала для дітей військовослужбовців прем'єру мультфільму у себе вдома

Дуже цікавий захід провів нещодавно віце-президент США Камала Харріс.
Камала Гарріс запросила до своєї резиденції у Вашингтоні астронавтів НАСА Том Маршберн, Жасмін Могбелі, Стефані Вілсона та Леланда Мелвін, щоб разом із ними влаштувати для дітей військовослужбовців спеціальний прем'єрний показ фільму Disney Pixar «Lightyear».
Камала Гарріс в елегантному жакеті кедом виступила з короткою промовою, а потім особисто розважала своїх юних гостей.
На галявині перед будинком було влаштовано імпровізований кінотеатр.
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