Як зворушливо: Камала Гарріс влаштувала для дітей військовослужбовців прем'єру мультфільму у себе вдома

Як зворушливо: Камала Гарріс влаштувала для дітей військовослужбовців прем'єру мультфільму у себе вдома

Дуже цікавий захід провів нещодавно віце-президент США Камала Харріс.

Камала Гарріс запросила до своєї резиденції у Вашингтоні астронавтів НАСА Том Маршберн, Жасмін Могбелі, Стефані Вілсона та Леланда Мелвін, щоб разом із ними влаштувати для дітей військовослужбовців спеціальний прем'єрний показ фільму Disney Pixar «Lightyear».

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс в елегантному жакеті кедом виступила з короткою промовою, а потім особисто розважала своїх юних гостей.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

На галявині перед будинком було влаштовано імпровізований кінотеатр.

Фото: Associated Press

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