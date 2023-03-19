Як зворушливо: король Чарльз III та королева Камілла поділилися знімками зі своїми матерями

Сьогодні, 19 березня, у Великій Британії святкують День матері. З цього приводу в королівському акаунті в Instagram були опубліковані архівні знімки Чарльза та Єлизавети II та Камілли з її матір'ю.

На фото королева Єлизавета ІІ тримає на руках свого первістка – принца Чарльза. Маленький принц, якому не більше двох років, одягнений у милу білу сорочку, а сама Єлизавета у бежевій сукні та з двома нитками перлів на шиї, у неї гарне укладання та макіяж на обличчі.

На другому знімку зазнімковані королева-консорт Камілла разом зі своєю матір'ю Розалін Шанд. Камілла в червоному костюмі, а її мама в блузі білий в кольоровий горох.

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"Усім матерям у всьому світі і тим, хто може сьогодні сумувати за своїми мамами, ми думаємо про вас і бажаємо вам особливого #MothersDay", — написано у підписі до архівних кадрів.

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