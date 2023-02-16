Як зворушливо: принц Гаррі розповів, що сказала Єлизавета II, коли він запитав її дозволу одружитися з Меган

Коли принц Гаррі вирішив, що він хоче освідчитися своїй дівчині Меган, його секретарі Ед Лейн Фокс і Джейсон Кнауф повідомили принцу, що він не може цього зробити, не отримавши попереднього дозволу від своєї бабусі королеви Єлизавети II.

Принц Гаррі та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

"Це не мало сенсу. Дорослий чоловік питав у бабусі дозволу одружуватися? Я не міг пригадати, щоб Віллі питав, перш ніж освідчитись Кейт. Або мій кузен Пітер питав, перш ніж освідчитись своїй дружині Отем. Але я дійсно пам'ятаю, як Па питав дозволу, коли він хотів одружитися з Каміллою", — писав Гаррі у своїх мемуарах.

Журнал People розповідає, що один із секретарів Гаррі допоміг принцу вибрати вдалий момент, щоб поговорити з королевою. Це було під час поїздки на вихідні до Сандрінгему наприкінці жовтня 2017 року.

"Поїздки на полювання завжди піднімають бабусі гарний настрій. Можливо, вона була б більш відкритою для думок про кохання?" – писав Гаррі. Того дня Гаррі намагався знайти хвилинку наодинці з бабусею, і лише наприкінці дня отримав таку нагоду.

Принц Гаррі та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Також читайте Побачення наосліп та стрімкий роман: історія кохання Меган і Гаррі

"Я бачив, як вона чекала, коли я заговорю, і чекала терпляче. Її обличчя сяяло. Я кашлянув і сказав: "Бабусю, ти ж знаєш, що я дуже люблю Мег, і я вирішив, що хотів би попросити її вийти за мене заміж, і мені сказали, що, е-е, я маю запитати твого дозволу, перш ніж я можу запропонувати це". "Ви повинні?" — принц Гаррі процитував слова своєї бабусі. "Ем. Ну, так, це те, що сказали мені ваші співробітники, і мої також. Що я маю запитати вашого дозволу", - згадав Гаррі. "Я стояв зовсім нерухомо, нерухомий, як птахи в моїх руках. Я дивився на її обличчя, але воно було непроникне. Нарешті вона відповіла: "Ну, тоді, я думаю, я маю сказати так".

Збентежений її загадковою відповіддю, Гаррі сказав, що перед тим, як отримати благословення, його думки були сповнені занепокоєння. "Нарешті я зрозумів: вона каже "так". Вона дає дозвіл. Яка різниця, як вона це сформулює, просто знай, коли прийняти "так" за відповідь", — написав він. "Тому я пробурмотів: "Добре. Добре, бабусю! Що ж. Приголомшливо. Дякую! Дуже вам дякую".

"Я хотів обійняти її. Я хотів обійняти її. Я не обійняв її. Я бачив її в Range Rover, а потім повернувся до Па і Віллі", — додав він.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

27 листопада 2017 року принц Гаррі та Меган Маркл офіційно оголосили про свої заручини.

Читайте також: