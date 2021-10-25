Якою була ефектною: згадуємо розкішний образ 29-річної королеви Єлизавети II

Луки королеви Єлизавети II завжди були розкішними. Сьогодні згадуємо один її образів, в якому монархиня виходила у світ.

На цьому фото, яке було зроблено 25 жовтня 1955 року, королева Єлизавета II і президент Португалії Кравейру Лопиш прибувають до Букінгемського палацу в Лондоні. Президент тоді перебував з триденним візитом у Великій Британії.

Королеві Єлизаветі II на фото 29 років, вона одягнена в красиву оксамитову сукню з пишною спідницею і ґудзиками посередині. На комірі сукні пришпилена брошка-квітка, взута Єлизавета в чорні туфлі на підборах, на ній білі рукавички, а в руці вона тримає маленьку сумку. У монархині красиво укладене волосся, а на обличчі макіяж. Разом з королевою її дядько, герцог Глостерський.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Зазначимо, з роками Її Величність королева не втратила почуття стилю і, як і раніше, має чудовий вигляд. Тільки зараз в її гардеробі переважає ще більше яскравих образів.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Читайте також:

Цей день в історії: який вигляд мала принцеса Єлизавета в день хрещення своєї єдиної доньки Анни

Королева в шубі: розглядаємо розкішний лук Єлизавети II

Цей день в історії: який вигляд мала принцеса Єлизавета за місяць до народження свого первістка — принца Чарльза

Архівні фото королеви Єлизавети II і її сім'ї (23 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання