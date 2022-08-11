Яка ефектна: 82-річна Ненсі Пелосі підкреслила фігуру червоною сукнею

Спікерка палати представників має чудове почуття стилю. Кожен її вихід ефектний і яскравий.

Спікерка палати представників США Ненсі Пелосі взяла участь у церемонії реєстрації законопроекту у Вашингтоні. Після цього вона зустрілася із журналістами і відповіла на їхні запитання.

Там спікерка з'явилася в ефектному аутфіті. На ній була червона сукня-футляр і замшеві червоні туфлі на шпильках.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила золотими сережками, золотим широким намистом і браслетом. До сукні Ненсі прикріпила золоту брошку у вигляді американського прапора.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Акуратне укладання і макіяж з акцентом на червоній помаді завершили ефектний лук Пелосі.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно спікерка відвідала пленарне засідання нижньої палати в Токі. Там вона постала в улюбленій блакитній сукні-сорочці міді з перфорацією. До вбрання вона прикріпила два значки у вигляді американського і японського прапорів. На обличчі у неї була блакитна захисна маска.

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