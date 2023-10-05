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Яка ефектна: прем’єр-міністерка Латвії у червоній блузці і на шпильках прибула на саміт

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Яка ефектна: прем’єр-міністерка Латвії у червоній блузці і на шпильках прибула на саміт

Евіка Сіліня / Фото: Associated Press

Евіка Сіліня бере участь у саміті на півдні Іспанії.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня прибувала на Європейський саміт, який відбувається в іспанському місті Гранада.

Політикиня мала ефектний вигляд. Вона скомбінувала чорну спідницю-олівець із червоною блузкою, яка мала єпископські рукава і золотистий ґудзик у зоні декольте.

Евіка Сіліня / © Associated Press
Евіка Сіліня / Фото: Associated Press

Образ Евіка доповнила замшевими червоними туфлями на шпильках.

Прем'єр-міністерка доповнила лук гарною зачіскою з локонами і макіяжем із акцентом на червоній помаді.

Евіка Сіліня / © Associated Press
Евіка Сіліня / Фото: Associated Press

Евіка Сіліня – дуже гарна жінка, яка вміє підкреслювати свою красу.  

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Дата публікації
Перегляди
413
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