Яка ефектна: прем’єр-міністерка Латвії у червоній блузці і на шпильках прибула на саміт

Евіка Сіліня бере участь у саміті на півдні Іспанії.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня прибувала на Європейський саміт, який відбувається в іспанському місті Гранада.

Політикиня мала ефектний вигляд. Вона скомбінувала чорну спідницю-олівець із червоною блузкою, яка мала єпископські рукава і золотистий ґудзик у зоні декольте.

Евіка Сіліня / Фото: Associated Press

Образ Евіка доповнила замшевими червоними туфлями на шпильках.

Прем'єр-міністерка доповнила лук гарною зачіскою з локонами і макіяжем із акцентом на червоній помаді.

Евіка Сіліня / Фото: Associated Press

Евіка Сіліня – дуже гарна жінка, яка вміє підкреслювати свою красу.

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