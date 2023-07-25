Яка ефектна: прессекретарка Байдена червоною сукнею з декольте підкреслила струнку фігуру

Карін Жан-П’єр часто одягає на роботу вбрання яскравих відтінків.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр не припиняє тішити нас своїми яскравими літніми образами, у яких вона з'являється брифінгах у Вашингтоні.
Цього разу жінка одягла на роботу яскраво-червону сукню міді з лацканами, без рукавів, з пікантним декольте і декоративними ґудзиками на животі. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.
Карін постала зі своєю улюбленою зачіскою з кучерями, макіяжем із персиковими тінями на повіках, вуха вона прикрасила золотими сережками у вигляді листочків, а шию – делікатним кулоном-камінчиком на золотому ланцюжку. Бежевий манікюр завершив аутфіт Жан-П’єр.
Нагадаємо, минулого разу Карін з'явилася на роботі у трикотажній сукні в рубчик мандаринового кольору і перлинних сережках.
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