Яка ефектна: прессекретарка Байдена червоною сукнею з декольте підкреслила струнку фігуру

Карін Жан-П’єр часто одягає на роботу вбрання яскравих відтінків.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр не припиняє тішити нас своїми яскравими літніми образами, у яких вона з'являється брифінгах у Вашингтоні.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Цього разу жінка одягла на роботу яскраво-червону сукню міді з лацканами, без рукавів, з пікантним декольте і декоративними ґудзиками на животі. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін постала зі своєю улюбленою зачіскою з кучерями, макіяжем із персиковими тінями на повіках, вуха вона прикрасила золотими сережками у вигляді листочків, а шию – делікатним кулоном-камінчиком на золотому ланцюжку. Бежевий манікюр завершив аутфіт Жан-П’єр.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін з'явилася на роботі у трикотажній сукні в рубчик мандаринового кольору і перлинних сережках.

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