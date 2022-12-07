Яка ефектна: Сара Йоркська в червоному жакеті та максісукні сяяла на галавечорі

Нещодавно Сара повернулася із Будапешта, де презентувала свою книжку "Її серце для компаса". Через кілька днів після повернення герцогиня разом із членами своєї сім'ї відвідала світський захід у британській столиці.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

На галаконцерт 64-річна Сара приїхала у червоно-чорному жакеті у стилі мілітарі з чорним коміром-стійкою від The extreme collection, під який одягла чорну максісукню та підібрала чорний клатч Dolce & Gabbana із золотим декором.

Сара розпустила своє палко-руде волосся, зробила макіяж, одягла мініатюрні сережки-краплі, а на шию одягла золотий ланцюжок з медальйоном. На зап'ясті у герцогині також виблискувало кілька браслетів. Цього вечора вона мала дуже ефектний вигляд.

Її донька принцеса Беатріс приїхала на концерт у жаккардовій сукні міді з квітковим принтом та воланами від свого улюбленого бренду The Vampire's Wife, поєднуючи її із замшевими туфлями-човниками від Reiss, а в руці тримала чорний клатч зі шкіри крокодила з ініціалами B.е.Y. Принцесу та герцогиню фотографи зазнімкували разом.

Принцеса Беатріс та Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Читайте також: