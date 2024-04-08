Яка елегантна: герцогиня Софі з чоловіком Едвардом відвідала зміну варти в Букінгемському палаці

Принц Едвард і герцогиня Софі були присутні на спеціальному параді в Лондоні, присвяченому 120-річчю "сердешної угоди" — історичної дипломатичної угоди між Великою Британією та Францією, яка заклала основу для їхньої співпраці в обох світових війнах.

Герцог і герцогиня Единбурзькі від імені короля Чарльза III, разом із послом Франції у Великій Британії Елен Дюшен спостерігали, як військовослужбовці 1-го французького полку республіканської гвардії брали участь у церемонії зміни варти в Букінгемському палаці в Лондоні.

Франція — перша країна, що не входить до Співдружності, взяла участь у зміні варти. Це була особлива зміна варти, під час якої британські та французькі війська помінялися місцями.

Герцогиня Софі та принц Едвард / Фото: Associated Press

Ця угода, яка була підписана 8 квітня 1904 року, зміцнила союз між двома країнами протягом усієї Першої світової війни, продемонструвавши поліпшення відносин між колишніми заклятими ворогами і започаткувала англо-французьку дружбу, яка існує й донині.

Герцогиня Софі з'явилася сьогодні на заході у світлому довгому пальті, небесно-блакитній блузці та спідниці такого ж кольору, взула пісочні замшеві туфлі на підборах і в руках тримала триколірну сумку. Софі зібрала волосся в низький пучок, зробила денний макіяж і одягла квіткові сережки, а на шиї у герцогині був тонкий ланцюжок із підвіскою.

Герцогиня Софі та принц Едвард / Фото: Associated Press

Її чоловік принц Едвард був у темному класичному костюмі у смужку, блакитній сорочці та червоно-синій краватці у смужку.

Герцогиня Софі та принц Едвард / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми розглядали образ герцогині Софі у пальті Prada та капелюсі дочки, в якому вона відвідувала великодню службу.

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