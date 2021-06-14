Яка елегантна: королева Данії Маргрете II зустрілася з президентом Німеччини і його дружиною

81-річна королева продемонструвала жіночний аутфіт.

13 червня королева Маргрете II, наслідний принц Фредерік і принц Крістіан відвідали святкування 101-ї демаркації даyсько-німецького кордону 1920 року. Минулого року святкування довелося відкласти через пандемію.

Маргрете II / Getty Images

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Компанію королеві і її рідним на заході склав президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і його дружина Ельке Бюденбендер, які прибули до Данії для дводенного туру. Разом з королевою, її сином і онуком президентське подружжя відвідало церковну службу в соборі святої Марії в Гадерслеві і посадили дуб перед Німецьким музеєм Північного Шлезвига.

Президент Німеччини і його дружина / Getty Images

Для заходу королева Маргрете II вибрала повністю білий ансамбль, який складався з білої сукні і жакета, а ось із аксесуарів королева вибрала капелюх з широкими крисами, рукавичку, гостроносі туфлі на невеликих підборах і сумку на довгому ремінці.

Маргрете II / Getty Images

На комірі сукні королеви була брошка, а у вухах сережки з рубінами. Романтичності образу монархині додав гарний букет квітів, який їй подарували піддані.

Маргрете II / Getty Images

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