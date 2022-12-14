Яка елегантна: красива королева Летиція несподівано приїхала до Лос-Анджелеса

Королева Іспанії Летиція відвідала Інститут Сервантеса у Лос-Анджелесі, який офіційно було відкрито у вівторок, 13 грудня.

Її Величність відкрила першу філію Інституту Сервантеса на західному узбережжі, який був заснований урядом Іспанії 1991 року для просування мови та латиноамериканської культури на міжнародному рівні.

Королева Летиція / Фото: Associated Press

Королева Летиція / Фото: Associated Press

На публіці королева з'явилася в шерстяному пальті прямого крою від свого улюбленого бренду Carolina Herrera красивого верблюжого кольору, а до нього підібрала молочно-білу блузку з довгими рукавами і спідницю-міді в тон і взула шкіряні туфлі на підборах. У руках Летиція тримала бежево-білу сумку також від Carolina Herrera.

Витончений королівський образ Летиція доповнила золотими сережками-кільцями та своєю улюбленою позолоченою каблучкою на пальці. Волосся Її Величність розпустила і розчесала за проділом, а також зробила насичений денний макіяж.

Королева Летиція / Фото: Associated Press

Королева Летиція / Фото: Associated Press

Минулого виходу ми розглядали ефектний образ королеви Летиції в гарбузовій сукні. Тоді вона відвідала церемонію вручення "Золотих медалей за заслуги в галузі витончених мистецтв 2021" в Espacio de las Artes на Тенеріфе.

Королева Летиція / Фото: Associated Press

Королева Летиція / Фото: Associated Press

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