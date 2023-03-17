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Яка елегантна: принцеса Анна у сірому пальті та хутряному капелюсі на кінних перегонах

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1536
Час на прочитання
1 хв
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Яка елегантна: принцеса Анна у сірому пальті та хутряному капелюсі на кінних перегонах

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

72-річна принцеса Анна відвідала третій день Челтнемського фестивалю.

Королівська принцеса так само, як і її покійна мати королева Єлизавета II, любить коней і все, що з ними пов'язане. Було очікувано побачити Анну на кінних змаганнях у Челтнемі.

Її Високість приїхала у світло-сірому пальті з високим коміром і хутряному капелюсі. Вона одягла маленькі перлинні сережки і нафарбувала губи ледь помітною кольоровою помадою. Поверх пальта у принцеси висіла кольорова хустка, а в руках вона несла брошуру.

Принцеса Анна / © Getty Images
Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Третього дня якраз святкували "Четвер Святого Патрика" і на фестивалі також була присутня донька Анни – Зара Тіндалл, вона приїхала зі своїм чоловіком Майком Тіндаллом. Зара відвідувала всі три перші дні фестивалю і ми захоплюємося її стильними луками.

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images
Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images
Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images
Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1536
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