Яка елегантна: принцеса Анна у сірому пальті та хутряному капелюсі на кінних перегонах

Королівська принцеса так само, як і її покійна мати королева Єлизавета II, любить коней і все, що з ними пов'язане. Було очікувано побачити Анну на кінних змаганнях у Челтнемі.

Її Високість приїхала у світло-сірому пальті з високим коміром і хутряному капелюсі. Вона одягла маленькі перлинні сережки і нафарбувала губи ледь помітною кольоровою помадою. Поверх пальта у принцеси висіла кольорова хустка, а в руках вона несла брошуру.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Третього дня якраз святкували "Четвер Святого Патрика" і на фестивалі також була присутня донька Анни – Зара Тіндалл, вона приїхала зі своїм чоловіком Майком Тіндаллом. Зара відвідувала всі три перші дні фестивалю і ми захоплюємося її стильними луками.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

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