Яка гармонія: Чарльз і Камілла одягнулися в унісон і з'явилися на публіці

Король Чарльз і королева Камілла прибули з візитом до Паундбері, щоб відвідати забудову в герцогстві Корнуолл, оглянути новий бронзовий рельєф та відкрити Сад герцога Единбурзького.

Члени королівської родини мали радісний вигляд, коли вітали публіку, яка зібралася, щоб відкрити Сад герцога Единбурзького. До того ж підібрали для виходу образи у схожій кольоровій гамі.

Королева Камілла і король Чарльз у Паундбері / Фото: Associated Press

75-річна Камілла була в одній зі своїх улюблених літніх суконь у принт, поверх якої одягла бежевий тренч відомий як Bristol Trench від Camilla and Marc. Королева обрала своє улюблене взуття — туфлі-човники тілесного кольору на підборах. Цю сукню Камілла одягала під час поїздки на узбережжя Корнуолла у липні 2022 року.

Королева Камілла і король Чарльз у Паундбері / Фото: Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз у Паундбері / Фото: Associated Press

Образ свій Її Величність доповнила класичними перлинними сережками, золотими підвісками на шиї та кількома улюбленими браслетами. Макіяж та зачіску зробила класичними.

Королева Камілла в Паундбері / Фото: Associated Press

Король Чарльз одягнув пісочний костюм, сорочку в дрібну клітинку та краватку в тон. Його образ чудово гармоніював з образом дружини на публіці. Стилісти королівської пари вкотре добре попрацювали.

Королева Камілла і король Чарльз у Паундбері / Фото: Associated Press

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