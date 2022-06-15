Яка гарна: герцогиня Камілла у білій сукні та капелюсі приїхала на королівські кінні перегони

Яка гарна: герцогиня Камілла у білій сукні та капелюсі приїхала на королівські кінні перегони

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз і сьогодні приїхали на королівські кінні перегони Royal Ascot, які тривають на іподромі в Аскоті.

Сьогодні Її Високість герцогиня Камілла мала приголомшливий вигляд в білій лаконічній сукні із золотою вишивкою хрестиком та улюблених шкіряних двоколірних туфлях на підборах. А в руках тримала світлий клатч та рукавички.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Фото: Associated Press

Ефектний образ дружини принца Уельського доповнював крислатий капелюх, перлинне кольє та масивні золоті сережки, а також кілька золотих браслетів на зап'ясті. Макіяж та зачіска у неї були, як завжди, у природних відтінках.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Фото: Associated Press

Принц Чарльз одягнений у сірий костюм-трійку, білу сорочку, краватку та чорний капелюх, він йшов позаду своєї красуні-дружини.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Вчора, королівське подружжя відвідало перший день перегонів в Аскоті і були зазнімковані фотографами спочатку в кареті, а потім у королівській ложі разом з графинею Вессекською Софі.

Графиня Софі, принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Associated Press

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