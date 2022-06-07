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Яка гарна Кейт: герцогиня Кембриджська захопила аутфітом на ще одній вечірці на честь королеви

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Яка гарна Кейт: герцогиня Кембриджська захопила аутфітом на ще одній вечірці на честь королеви

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Герцог та герцогиня Кембриджські брали активну участь у заходах, присвячених святкуванню платинового ювілею королеви Єлизавети II.

Герцогиня Кейт демонструвала багато різних образів у ці дні на публіці.

Герцогині Камілла та Кейт / © Getty Images
Герцогині Камілла та Кейт / Фото: Getty Images
Герцогиня Кембриджська / © Associated Press
Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press
Герцогиня Кембриджська / © Getty Images
Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

Про один із них ми вам ще не розповідали. На вуличній вечірці біля резиденції в Кенсінгтонському палаці Кетрін з'явилася у блакитній сукні у дрібний білий горох від одного зі своїх улюблених брендів Alessandra Rich. Сукня у поєднанні з плісованою деталлю, поясом на талії та рукавами-ліхтариками сиділа на герцогині чудово.

У твітері королівської пари опублікували кілька кадрів із цієї вечірки. Кейт та Вільям мали дуже гармонійний вигляд цього разу. Принц одягнув сорочку в тон сукні своєї дружини.

"Герцог і герцогиня Кембриджські зустрічаються з королівськими фанатами на вечірці в Кенсінгтон-стріт у четвертий день святкування платинового ювілею", — зазначено в підписі до фото.

Нагадаємо, під час святкування ювілею правління королеви найбільше уваги привернув до себе принц Луї. Молодший син Кембриджських пустував, а кадри, де він сперечається про щось з мамою і ставить питання королеві прямо під час повітряного параду, облетіли всю світову пресу.

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