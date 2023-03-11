Яка гарна: прем’єр-міністерка Естонії підкреслила струнку фігуру фіолетовою сукнею

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас взяла участь у коаліційних переговорах у Таллінні.

Там політикиня постала в ефектному аутфіті. На ній була закрита фіолетова сукня довжини міді з рукавами три чверті і ремінцем на талії. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру Каллас.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Свій лук прем'єрка доповнила темними лакованими туфлями зі срібними пряжками і на стійких підборах.

Кая зробила укладання з локонами і ніжний макіяж. На шиї у неї був делікатна діамантова підвіска на тонкому ланцюжку, а на руках – браслет із цього комплекту, годинник і каблучка з діамантом.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Кая Калла з'явилася на саміті ЄС у Брюсселі у блакитно-сірій сукні довжини міді і білих замшевих туфлях.

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