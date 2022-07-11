Яка гарна: президентка Угорщини у рожевому костюмі і на підборах приїхала до Бразилії

Президентка Угорщини Каталін Новак приїхала з робочим візитом до Бразилії. У палаці Планалту її зустрів президент Бразилії Жаїр Болсонару.

Там пані Новак продемонструвала прекрасний діловий образ. На ній був костюм гарного рожевого кольору, який складався із сукні-футляра і приталеного жакета з білими ґудзиками.

Каталін Новак / Фото: Associated Press

Каталін Новак / Фото: Associated Press

Вбрання Каталін поєднала із білими туфлями на стійких підборах.

Каталін Новак / Фото: Associated Press

Волосся президентка зібрала в пучок, зробила макіяж з акцентом на рожевій помаді, прикрасила вуха діамантовими сережками, а шию маленьким хрестиком на тоненькому ланцюжку. Новак мала чудовий вигляд.

Каталін Новак / Фото: Associated Press

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