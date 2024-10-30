Яка гарна: принцеса Како у блакитному кімоно з квітами прийшла на вечірку у саду

Принцеса Японії у красивому традиційному вбранні постала на імператорському заході.
Японська принцеса Како відвідала осінню вечірку в імператорському саду палацу Акасака у Токіо.
Там вона продемонструвала ніжний образ. На ній було традиційне японське кімоно блакитного кольору із зображенням квітів та листя осінніх кольорів. Образ Како доповнила помаранчевим обі із золотистою і білою флористичною вишивкою і поясом-мотузкою в тон.
Аутфіт принцеса доповнила білими шкарпетками, взуттям дзорі і перламутровим клатчем з принтом. У неї була елегантна зачіска і ніжний макіяж. Како мала дуже гарний вигляд.
На заході були присутні імператор Японії Нарухіто, імператриця Масако, принцеса Кіко і принцеса Айко.
Нагадаємо, принцеса Како у твідовому костюмі і керамічних сережках відвідала виставку картин.
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