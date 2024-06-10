Яка гарненька: принцеса Євгенія поділилася у сторіз дитячим фото та розповіла про свій страх

На знімку принцесі Йоркській не більше п'яти років, і вона зазнімкована на пляжі.

На фото Євгенія пише, що зараз дуже любить океан, але у дитинстві його боялася. Маленька принцеса сидить на пляжі і грається з відром. На ній синій купальник та панама, а обличчя, груди та плечі, схоже, намазані сонцезахисним кремом.

Цей знімок із власного фотоархіву принцеси Йоркської.

Принцеса Євгенія / Фото: Instagram принцеси Євгенії

До речі, цією ж фотографією принцеса ділилася зі своїми підписниками 2019 року. І тепер опублікувала його знову. Мабуть, дуже подобається їй ця світлина.

Нещодавно, нагадаємо, принцеса відвідала весілля герцога і герцогині Вестмінстерських, де з'явилася у сукні, яка пікантно акцентувала увагу на її грудях.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

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