Яка краса: брат принцеси Діани показав, як прикрасив маєток Елторп до Різдва

Брат принцеси Діани – граф Чарльз Спенсер вже прикрасив свій сімейний маєток до Різдва.
Чарльз поділився у своєму Instagram фотографією з маєтку Елторп-гаус і показав ялинку, яку вже прикрасили до свят.
"Щасливого Різдва вам від @althorphouse", — написав у підписі до фотографії брат принцеси Уельської Діани.
Елторп – родова резиденція сім'ї Спенсерів протягом понад п'яти століть. Нині вона належить графу Чарльзу Спенсеру (молодшому братові принцеси Діани), а до нього належало їхньому батькові графу Джону Спенсеру.
Донедавна Чарльз жив тут зі своєю третьою дружиною Карен Вільнєв, з якою зараз перебуває у процесі розлучення. Раніше ми розповідали, чому маєток ніколи не успадкують сини його сестри Діани – принци Вільям і Гаррі і кому він дістанеться після смерті Чарльза Спенсера.
Також раніше ми показували, як прикрасили до Різдва Віндзорський замок – улюблений замок покійної королеви Єлизавети II та Гайгроув-гаус – приватний маєток короля Чарльза III.
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