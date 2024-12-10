Яка краса: брат принцеси Діани показав, як прикрасив маєток Елторп до Різдва

Чарльз поділився у своєму Instagram фотографією з маєтку Елторп-гаус і показав ялинку, яку вже прикрасили до свят.

"Щасливого Різдва вам від @althorphouse", — написав у підписі до фотографії брат принцеси Уельської Діани.

Чарльз Спенсер показав фото ялинки в Елторп-гаусі / Фото: Instagram Чарльза Спенсера

Елторп – родова резиденція сім'ї Спенсерів протягом понад п'яти століть. Нині вона належить графу Чарльзу Спенсеру (молодшому братові принцеси Діани), а до нього належало їхньому батькові графу Джону Спенсеру.

Маєток сім'ї Спенсер — Елторп / Фото: Getty Images

Донедавна Чарльз жив тут зі своєю третьою дружиною Карен Вільнєв, з якою зараз перебуває у процесі розлучення. Раніше ми розповідали, чому маєток ніколи не успадкують сини його сестри Діани – принци Вільям і Гаррі і кому він дістанеться після смерті Чарльза Спенсера.

Чарльз Спенсер із третьою дружиною Карен Вільнєв / Фото: Associated Press

Також раніше ми показували, як прикрасили до Різдва Віндзорський замок – улюблений замок покійної королеви Єлизавети II та Гайгроув-гаус – приватний маєток короля Чарльза III.

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