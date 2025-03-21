Яка краса: Меган Маркл поділилася новою фотографією своєї дочки — принцеси Лілібет

Герцогиня Сассекська оголосила про прихід весни наймилішою фотографією своєї дочки, принцеси Лілібет, якій влітку виповниться чотири роки.

Меган опублікувала в Instagram фотографію Лілібет, яка збирає полуницю. Малечу можна було побачити з кошиком, повним солодких ягід. Але на фото було видно лише її руки та кисті, а також те, що на ній був симпатичний сірий светр.

У підписі до знімку Меган написала: "З першим днем ​​весни!".

Дочка Меган Маркл – принцеса Лілібет, фото: Netflix

Під час одного з епізодів шоу Маркл "З любов'ю, Меган" вона розповіла, що принцеса Лілібет любить збирати полуницю.

Розповідаючи про партію джему, яку вона подала своїм гостям, Ебігейл Спенсер та Келлі Маккі Зайфен, Меган сказала: "Насправді ми з Лілі приготували цю партію разом", цитує її Hello!. Потім на екрані з'явилася картинка, на якій Лілібет додавала соковиту полуницю в кошик, повний ягід, на траві в їхньому саду в Монтесіто.

Дочка Меган Маркл — принцеса Лілібет збирає полуницю в саду / Фото: Instagram Меган Маркл

Раніше Меган вже публікувала в блогу знімки своїх дітей – Арчі та Лілі, але традиційно не показувала їхні обличчя.

Дочка Меган — Лілібет / Фото: Instagram Меган Маркл

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