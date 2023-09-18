Яка краса: нідерландська депутатка одягне на зустріч з королем сукню-вишиванку, яку створили десять майстринь

Українські вишиванки вже носять королеви, а тепер до тенденції долучаються і політикині.

Депутатка нідерландського парламенту вдягне українську вишиванку на прийом до короля Віллема-Олександра.

Завтра монарх виголосить промову в так званий День принца, яка розпочне парламентський рік. Депутатка Сонгуль Мутлуер прийде його послухати в сукні, яку вишивали одразу десять українських майстринь.

Сонгуль Мутлуер в українській сукні-вишиванці

Сукню прикрашає стародавня борщівська вишивка. Сунгуль вже бачила сукню і щаслива, адже хотіла просто підтримати українців, а вийде ще й захопити короля такою красою.

До речі дружина Віллема-Александра – королева Максима – також палка прихильниця українських вишиванок. Вона має вишиту сукню від українського бренду FOBERINI, а також кілька вишиванок від дизайнерки Віти Кін.

Сонгуль Мутлуер в українській сукні-вишиванці

До слова, дівчата-майстрині, які кожна окремо вишивала свій шматок сукні, побачивши фінальний результат були під враженням. Є у сукні й особлива деталь – ґудзики, їх зробили з металу від уламку російського літака, який збили наші захисники та прислали дівчатам до Нідерландів. "Ці ґудзики – це символ того, що українці все подолають, а весь цей металобрухт, який на нас кидає Росія, перетвориться на щось прекрасне", - каже одна з авторок сукні.

Сонгуль Мутлуер в українській сукні-вишиванці

До сукні створили і маленький капелюшок. Його Сунгуль також одягне у цей важливий день. Після заходу сукню та капелюшок виставлять на аукціон, або зібрати гроші для української школи в Заандамі.

Сонгуль Мутлуер в українській сукні-вишиванці

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