Яка краса: шотландську резиденцію королеви Єлизавети II прикрасили до Різдва

Резиденції британської королеви Єлизавети II продовжують прикрашати до різдвяних свят.

На сторінці королеви в Instagram розмістили барвисті світлини з Голірудського палацу, де вже також встановили ялинки і прикрасили його до Різдва і Нового року.

"Різдвяні ялинки прибули до офіційної резиденції Її Величності в Шотландії — Голірудський палац! Палац осяявся святковими вінками, гірляндами та вогнями, зокрема 15-футовою (4,5 метрів) різдвяною ялинкою у Великій галереї. і зацукрованими фруктами. Завітайте на @royalcollectiontrust, щоб дізнатися більше про те, як відвідати Палац і побачити його чудові прикраси", — свідчить підпис під барвистими фотографіями.

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Раніше ми показували вам фото, як прикрасили Віндзорський замок – основну резиденцію королеви Єлизавети II, де монархиня проживає на постійній основі.

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