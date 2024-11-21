Яка краса: улюблений замок королеви Єлизавети II вже прикрасили до Різдва

Одну з резиденцій британського монарха — Віндзорський замок — вже прикрасили до Різдва.
Державні апартаменти та територія замку були прикрашені до різдвяних та новорічних свят. А в залі Святого Георгія було встановлено 20-футову ялицю Нордмана, яку зрубали неподалік у Великому Віндзорському парку.
Оздоблення королівської резиденції має розкішний вигляд. Зазначимо, це саме те місце, де останні роки жила покійна королева Єлизавета II. Її наступник король Чарльз вважає за краще жити у своїй резиденції Кларенс-гаус, де вони з дружиною Каміллою жили і до того, як стали королем та королевою. Камілла, до речі, сама займається оздобленням маєтку до різдвяних свят.
Нагадаємо, який вигляд мав Віндзорський замок на Різдво минулого року, можна подивитися тут.
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